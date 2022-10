Ufficiale: Unai Emery lascia il Villarreal. E’ il nuovo allenatore dell’Aston Villa

Unai Emery lascia la guida del Villarreal. Il tecnico spagnolo torna in Premier. E’ stato infatti annunciato dall’Aston Villa, che aveva esonerato Gerrard la scorsa settimana.

Il tecnico, come si legge nella nota, inizierà il suo lavoro dal 1° novembre, quando avrà espletato le formalità per il permesso di lavoro.

Aston Villa is delighted to announce the appointment of Unai Emery as the club’s new Head Coach. 🟣

