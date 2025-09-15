Ufficiale: Umtiti lascia il calcio a 31 anni. “E’ giunto il momento di salutarvi”

15/09/2025 | 18:50:53

Samuel Umtiti lascia il calcio giocato a soli 31 anni, l’ex difensore del Barcellona, visto in Italia con la maglia del Lecce, ha annunciato sui social la sua decisione: “Dopo una carriera intensa, con i suoi alti e bassi, è giunto il momento di salutarvi… Ho dato tutto me stesso con passione e non mi pento di NULLA. Vorrei ringraziare tutti i club, i presidenti, gli allenatori e i giocatori con cui ho potuto lavorare”. Tanti infortuni hanno limitato un talento apprezzato anche a Barcellona, visto che in Catalogna il difensore ha vinto ben sette titoli.

Foto: Instagram Umtiti