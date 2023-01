Ufficiale: Ullmann al Magdeburg

Maximilian Ullmann è un nuovo calciatore del Magdeburg, il difensore austriaco lascia il Venezia per unirsi al club tedesco che milita al diciassettesimo posto nella 2. Bundesliga. Il comunicato ufficiale del Venezia: “Il Venezia FC comunica che è stato definito il passaggio del difensore austriaco Maximilian Ullmann all’FC Magdeburg Spielbetriebs, club militante in 2. Bundesliga, con la formula del prestito fino al termine della stagione 2022/23. Dal suo arrivo in laguna nel gennaio 2021, Ullmann ha collezionato un totale di 10 presenze ed un assist tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. In bocca al lupo, Maximilian”.