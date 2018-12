Ufficiale: Uefa, approvata la terza coppa europea per club dal 2021. I dettagli

Alla Champions e all’Europa League si aggiungerà una terza coppa europea per club dal 2021. Saranno dunque nuovamente tre le competizioni UEFA dopo l’addio alla Coppa delle Coppe di quasi due decenni fa. Per ora senza nome e con il titolo provvisorio di UEL2, il nuovo torneo rispecchierà Champions ed Europa League, con 32 squadre a partecipare alla fase a gironi. Il formato vedrà otto gruppi di quattro squadre, al quali seguiranno i soliti ottavi, quarti di finale, semifinali e finale. Il vincitore della nuova competizione avrà diritto a partecipare alla UEFA Europa League nella stagione successiva. Le partite della nuova competizione si giocheranno il giovedì, insieme all’Europa League. Martedì e mercoledì invece rimarranno giorni adibiti alla Champions League. La UEFA ha inoltre annunciato che tutte le finali delle competizioni per club verranno giocate nella stessa settimana: mercoledì (nuova competizione), giovedì (Europa League) e sabato (Champions League).

UEFA ExCo approved the creation of a new club competition for 2021-24.

UEFA President Aleksander Čeferin: “The new UEFA club competition makes UEFA’s club competitions more inclusive than ever before.”

Read more here 👉 https://t.co/jZ6mPHEdH1

— UEFA (@UEFA) December 2, 2018