Ufficiale: Udinese, Troost-Ekong rinnova fino al al 2023

L’Udinese, attraverso i propri canali ufficiali, ha appena annunciato di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo di Wlliam Troost-Ekong. Il difensore nigeriano con passaporto olandese ha sottoscritto un nuovo legame con il club friulano fino al 30 giugno del 2023. A seguire il video pubblicato su Twitter:

🤝 William Troost-Ekong in bianconero fino al 2023! ✍️

🤝 William Troost-Ekong has signed a new deal with Udinese until 2023! ✍️#Udinese #UdineseCalcio #Ekong pic.twitter.com/zeHOfhYfrJ

— Udinese Calcio (@Udinese_1896) November 6, 2019