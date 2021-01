Ufficiale, Udinese: Ter Avest passa all’Utrecht

Attraverso il proprio sito ufficiale l’Udinese annuncia il ritorno in patria di Hidde Ter Avest, che va a titolo definitivo all’Utrecht. Si muove il mercato dell’Udinese, che attraverso il proprio sito ha annunciato l’addio al bianconero di Hidde Ter Avest, ceduto a titolo definitivo all’Utrecht: “Udinese Calcio comunica la cessione a titolo definitivo di Hidde Ter Avest all’Fc Utrecht. Il difensore olandese, prelevato nel 2018 dal Twente, torna in Olanda dopo due stagioni e mezza in Friuli. Con la maglia bianconera, Ter Avest ha collezionato 42 presenze (39 in campionato e 3 in Coppa Italia). A Hidde i migliori auguri per la sua nuova esperienza e per il prosieguo di carriera”.

Foto: Rts tv