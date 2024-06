Ufficiale: Udinese, risolto il contratto con Balzaretti: “Auguro a tutti un grande futuro”

Con una nota ufficiale, l’Udinese ha annunciato l’interruzione del rapporto di lavoro con Federico Balzaretti nel ruolo di ds.

Questa la nota ufficiale: “Udinese Calcio comunica di aver risolto consensualmente il contratto col Responsabile dell’Area Tecnica Federico Balzaretti. A lui un grande grazie per l’entusiasmo con cui si è cimentato in questa avventura fin dal primo momento in cui ha messo piede a Udine. Balzaretti si è calato immediatamente nel ruolo con professionalità e a lui va il nostro più sincero ringraziamento per aver agito sentendosi sempre orgoglioso di far parte dell’Udinese”.

Al sito ufficiale della società, lo stesso Balzaretti ha voluto ringraziare la formazione friulana: “È stata una stagione difficile, sofferta, vissuta con emozione fino all’ultimo respiro, ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Ci tengo ad abbracciare idealmente tutta l’Udinese: la famiglia Pozzo, il direttore generale Collavino, gli Allenatori, i membri dello staff, i giocatori e tutte le aree del club. Grazie dal più profondo del cuore ai tifosi e a tutta Udine per il supporto e la passione. Auguro a tutti un grande futuro”.

Foto: sito Udinese