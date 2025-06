Ufficiale: Udinese, rinnovo fino al 2026 per i dirigenti Nani e Inler

L’Udinese Calcio ha reso noti i rinnovi dei dirigenti Gian Luca Nani e Gokhan Inler.

Questa la nota del club: “Gian Luca Nani e Gökhan Inler resteranno alla guida dell’area sportiva anche nella prossima stagione. Una scelta nel segno del lavoro, della crescita e della visione condivisa con mister Runjaic”.

Gian Luca Nani e Gökhan Inler resteranno alla guida dell’area sportiva anche nella prossima stagione. ⚪️⚫️

Una scelta nel segno del lavoro, della crescita e della visione condivisa con mister Runjaic.

–

Gian Luca Nani and Gökhan Inler will continue to lead the sporting area next… pic.twitter.com/W50cfULIc6

— Udinese Calcio (@Udinese_1896) June 23, 2025