Ufficiale: Udinese, Padelli rinnova fino al 2027

27/05/2026 | 11:14:41

L’Udinese inizia a preparare la prossima stagione e parte dal rinovo dell’estremo difensore Daniele Padelli fino al 2027. Di seguito la nota del club: “Un grande storia di amore che prosegue per un altro anno. Udinese Calcio è lieta di annunciare il prolungamento del contratto, fino al 30 giugno 2027, di Daniele Padelli. Il portiere vivrà l’ottava stagione in bianconero, la sesta consecutiva, confermandosi un punto riferimenti per tutto il gruppo. Anche quest’anno Daniele ha dimostrato, ancora una volta, il suo valore ed il suo spessore umano facendosi sempre trovare pronto quando chiamato in causa nelle due partite disputate. Il club è entusiasta di proseguire questo percorso ed augura il meglio a Daniele per la prossima stagione da vivere ancora insieme”.

Foto: Twitter Udinese