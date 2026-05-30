Ufficiale: Udinese-Kamara ancora insieme fino al 2027

30/05/2026 | 13:04:44

Continua l’avventura dell’esterno ivoriano Kamara con l’Udinese, le parti hanno firmato un’accordo fino al 2027. Ecco il comunicato del club: “Proseguono insieme le strade dell’Udinese e di Hassane Kamara.

Il club ha infatti esercitato l’opzione di rinnovo prolungando il contratto dell’esterno ivoriano fino al 30 giugno 2027. Anche in questa stagione Kamara ha dato il suo instancabile contributo sulla fascia sinistra, raccogliendo 26 presenze e 2 assist. Con questo rinnovo Hassane si appresta ad iniziare la sua quarta stagione con l’Udinese, di cui è diventato uno dei leader e punti di riferimento dello spogliatoio.

Il club è entusiasta di continuare il rapporto con Kamara e gli augura il meglio per questa nuova annata da vivere insieme”.

Foto: Instagram Udinese