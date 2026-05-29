Ufficiale: Udinese, Giulio Vinciati firma fino al 2029

29/05/2026 | 12:57:08

Una bella storia quella tra Giulio Vinciati e l’Udinese. Dopo aver giocato nelle giovanili friulane, in mattinata per il ragazzo è arrivata la firma del primo contratto professionistico, proprio con il club che lo ha visto crescere. Di seguito il comunicato del club: “Dalla trafila nel settore giovanile bianconero al primo contratto da professionista: Giulio Vinciati ha firmato con Udinese Calcio fino al 30 giugno 2029. Classe 2007, friulano, attaccante, Vinciati in questa stagione si è messo in evidenza da capitano con la maglia della formazione Primavera, oltre ad aver collezionato tre panchine in Serie A. In bocca al lupo e complimenti a un talento del territorio che si affaccia al calcio professionistico con la maglia bianconera. Auguri, Giulio!”.

Foto: sito ufficiale Udinese