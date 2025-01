Ufficiale: Udinese, Ebosse girato in prestito allo Jagiellonia

Con una nota ufficiale l’Udinese annuncia la partenza del difensore classe ’99, Ebosse, verso lo Jagiellonia, club del campionato polacco.

Questa la nota: “L’Udinese Calcio comunica di aver ceduto in prestito fino a fine stagione il diritto alle prestazioni sportive di Enzo Ebosse allo Jagiellonia. Ad Enzo un grande un bocca al lupo per la nuova esperienza in Polonia”.

Foto: Instagram Udinese