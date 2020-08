Ufficiale: Udinese, contratto fino al 2025 per Martin Palumbo

L’Udinese attraverso una nota ufficiale ha annunciato la firma di Martin Palumbo fino al prossimo 2025. Il centrocampista classe 2002 si lega al club friulano per cinque anni dopo la trafila nel settore giovanile: “Udinese Calcio annuncia la firma, fino al 2025, di Martin Palumbo. Il giovane centrocampista classe 2002 ha svolto tutta la trafila del settore giovanile in maglia bianconera sin dal 2011, arrivando anche all’esordio in prima squadra all’ultima giornata del campionato appena conclusosi contro il Sassuolo. In bocca al lupo Martin”

Foto: profilo twitter Udinese