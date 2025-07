Ufficiale: Udinese, ceduto Leonardo Buta in prestito all’Eibar

24/07/2025 | 10:21:19

Leonardo Buta sarà un nuovo giocatore dell’Eibar. Il comunicato dei friulani: Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni di Leonardo Buta all’SD Eibar. Il club spagnolo, militante in Segunda Division, deterrà un’opzione di acquisto sul giocatore. In bocca al lupo a Leonardo per questa nuova esperienza.

Foto: sito udinese