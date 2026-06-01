Ufficiale: Udinese, Camara rinnova fino al 2029

01/06/2026 | 11:38:52

Camara e Udinese proseguiranno ancora insieme fino al 2029. Il centrocampista ha infatti deciso di rinnovare con il club friulano. Ecco le parole della scoietà: “Un grande talento del panorama calcistico europeo rinnova il suo contratto con l’Udinese: Abdoulaye Camara sarà bianconero fino al 30 giugno 2029. Camara in questa stagione ha raccolto un bagaglio di esperienza importante al suo primo anno in una prima squadra, culminato con l’esordio in Serie A nell’ultima gara casalinga dell’Udinese. In bocca al lupo, Abdoulaye!”.

Foto: Instagram Camara