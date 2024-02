Ufficiale: U. Craiova, esonero per il tecnico italiano Costantino. Il comunicato

Dopo 16 partite di campionato, in cui ha portato a casa appena 18 punti, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 8 k.o, L’Universitatea Craiova, squadra militante in Liga rumena, ha ufficializzato l’esonero del tecnico messinese Giovanni Costantino. Di seguito la nota social del club: “Grazie a Giovanni Costantino e Maurizio Morra. Li ringraziamo per il loro impegno nel nostro club e auguriamo loro buona fortuna per il futuro.”

Foto: Twitter Universitatea Craiova