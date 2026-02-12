Ufficiale: Tuchel rinnova con l’Inghilterra

12/02/2026 | 11:36:01

La Nazionale inglese ha annunciato il prolungamento del contratto del C.T. Thomas Tuchel.

Questo il comunicato:

“Thomas Tuchel ha firmato un nuovo contratto per guidare la nazionale maggiore dell’Inghilterra fino a UEFA EURO 2028 nel Regno Unito e in Irlanda.

Dopo aver guidato gli imbattuti Three Lions in una qualificazione da record per la prossima Coppa del Mondo FIFA in Canada, Messico e Stati Uniti, Tuchel ha accettato di rimanere capo allenatore per altri due anni.

L’Inghilterra non ha subito nemmeno un gol nella vittoriosa stagione, segnandone 20 e figurando ormai tra le prime cinque al mondo da sette anni e mezzo.

Anche il team di supporto principale di Tuchel, composto da Anthony Barry, Henrique Hilário, Nico Mayer e James Melbourne, ha firmato nuovi contratti fino all’estate del 2028.

Gli accordi garantiranno chiarezza e piena attenzione al campo per la nazionale inglese in occasione della Coppa del Mondo di quest’estate. Offriranno inoltre continuità alle partite di massima serie della UEFA Nations League che si terranno quasi subito a settembre, il cui sorteggio si terrà oggi a Bruxelles.

Poi, tra poco più di un anno, l’Inghilterra inizierà l’importante compito di qualificarsi per un campionato europeo unico in casa, che culminerà con la finale allo stadio di Wembley“.

Foto: X Inghilterra

