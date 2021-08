L’Aston Villa, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato il ritorno del difensore anglo-congolese Axel Tuanzebe. Il calciatore arriva in prestito dal Manchester United come era avvenuto già nel 2018. Di seguito le immagini postate dal club inglese.

The teams are in, but first…

Axel Tuanzebe is back! 🙌#WelcomeBackAxel

— Aston Villa (@AVFCOfficial) August 8, 2021