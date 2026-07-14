Ufficiale: Trossard nuovo giocatore del Besiktas

14/07/2026 | 15:35:06

Trossard nuovo giocatore del Besiktas, il comunicato ufficiale dell’Arsenal che ha annunciato la cessione:”Possiamo confermare di aver raggiunto un accordo con il Beşiktaş per il trasferimento a titolo definitivo di Leandro Trossard. Una volta concordato il prezzo del trasferimento, il 31enne ha ottenuto il permesso di recarsi a Istanbul per sottoporsi alle visite mediche e completare le formalità relative al suo trasferimento al club della Süper Lig turca. Vi terremo aggiornati non appena il trasferimento sarà finalizzato”.

foto x besiktas