Ufficiale: triplo colpo in casa Latina. Arrivano Amadio, Rossi e Mascia

Triplo innesto in casa Latina, annunciati in giornata il ritorno di Stefano Amadio che ha firmato un biennale, e gli arrivi di Alessandro Rossi dall’Arzachena, triennale per lui, e Filippo Mascia dalla Torres, che ha firmato un annuale.

Foto: logo Latina