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Ufficiale: Trincao all’Al-Ahli

18/07/2026 | 18:17:47

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L‘Al-Ahli strappa un importate elemento allo Sporting Lisbona, ingaggiando Trincao, affare da 45 milioni di euro.
La nota: “Francisco Trincão darà senza dubbio un contributo prezioso alla squadra. L’Al-Ahli gli augura il meglio ed è convinto che sarà un giocatore chiave per realizzare le ambizioni dei nostri tifosi”.

Foto: X Al-Ahli