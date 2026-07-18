Ufficiale: Trincao all’Al-Ahli
18/07/2026 | 18:17:47
L‘Al-Ahli strappa un importate elemento allo Sporting Lisbona, ingaggiando Trincao, affare da 45 milioni di euro.
La nota: “Francisco Trincão darà senza dubbio un contributo prezioso alla squadra. L’Al-Ahli gli augura il meglio ed è convinto che sarà un giocatore chiave per realizzare le ambizioni dei nostri tifosi”.
Welcome, Trincão, to the home of champions #AlAhli pic.twitter.com/Ctwqv6G9HN
— Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) July 18, 2026
Foto: X Al-Ahli