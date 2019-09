Ufficiale: Triestina, Princivalli confermato traghettatore. La nota

In questa settimana, l’auspicio della Società di vedere nella prima squadra un’inversione di tendenza rispetto al difficile inizio di campionato, ha trovato riscontro non solo nelle due importanti vittorie consecutive conquistate, ma anche attraverso prestazioni convincenti sotto il profilo della personalità, dello spirito di gruppo, dell’abnegazione e della voglia di sacrificarsi l’uno per l’altro. Per questi motivi, rimanendo vigile sulla situazione per affrontare ogni passo con la maggior lucidità possibile, l’U.S. Triestina Calcio 1918 comunica la continuazione del rapporto con Nicola Princivalli in veste di traghettatore della prima squadra.