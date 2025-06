Ufficiale: Triestina, la Corte d’Appello riduce la penalizzazione da 9 a 7 punti

19/06/2025 | 18:34:52

Buone notizie in casa Triestina sul fronte della giustizia sportiva. La Corte Federale d’Appello ha infatti ridotto di due punti la penalizzazione inflitta al club biancorosso per le inadempienze nei pagamenti di stipendi e trattenute ai tesserati. Di seguito la nota apparsa sui canali ufficiali della FIGC:

La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha accolto in parte il reclamo dell’U.S. Triestina Calcio 1918, riducendo da 9 a 7 punti la penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026.

La società era stata sanzionata lo scorso 29 maggio dal Tribunale Federale Nazionale per una serie di violazioni di natura amministrativa.

Visto il reclamo numero 0123/CFA/2024-2025 proposto dai Sig.ri Benjamin Lee Rosenzweig e Sebastiano Stella e dalla società

U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. in data 05.06.2025;

Relatore all’udienza del 19.06.2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Luigi Caso e uditi l’Avv. Mattia Grassani per i

reclamanti e l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura federale; è presente altresì il Sig. Antonino Minutoli;

ha pronunciato il seguente:

DISPOSITIVO

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga alla società US Triestina Calcio

1918 S.r.l. la sanzione della penalizzazione di punti 7 (sette) in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere

da quella 2025/2026.-

Foto: logo Triestina