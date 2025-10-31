Ufficiale: Triestina, il presidente Zelenovic rassegna le dimissioni

31/10/2025 | 19:10:02

Il presidente della U.S. Triestina Tom Zelenovic ha rassegnato le dimissioni, ad annunciarlo è stato il club stesso tramite un comunicato, saranno Marco Margiotta ed Olivier Centner ad assumere gli incarichi ricoperti fino ad oggi da Zelenovic.

Questo il comunicato ufficiale:

“US Triestina Calcio 1918 comunica che Tom Zelenovic ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di presidente del club, richiesta accolta in accordo con il Consiglio di amministrazione.

Il board dirigenziale composto da Marco Margiotta ed Olivier Centner assumerà gli incarichi ricoperti fino ad oggi dal presidente.

US Triestina Calcio 1918, tramite il proprio Consiglio di amministrazione, tiene a sottolineare che nulla cambierà in merito ai correnti progetti di investimento, volti alla crescita del progetto sportivo, al consolidamento del club, al rafforzamento dell’impegno assunto nei confronti della comunità e al legame con la città”.

Foto: Facebook Triestina