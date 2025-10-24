Ufficiale: Triestina, esonerato Giuseppe Marino

24/10/2025 | 11:23:29

È ufficiale: la U.S. Triestina ha sollevato il tecnico Giuseppe Marino dall’incarico.

Questo il comunicato del club:

“US Triestina Calcio 1918 comunica di aver sollevato Giuseppe Marino, insieme ai suoi collaboratori, dall’incarico di allenatore della prima squadra.

A Giuseppe Marino e a tutto lo staff, il club rivolge un sincero ringraziamento per il quotidiano impegno profuso per la causa, insieme all’in bocca al lupo per le migliori fortune professionali future”.

Foto: Facebook Triestina