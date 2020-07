Ufficiale: Triestina, arriva il rinnovo di Gautieri

Come comunicato dalla Triestina attraverso una nota ufficiale, il club ha rinnovato il contratto con l’allenatore Carmine Gautieri. Per lui un prolungamento fino al 2022. Questo il comunicato del club: “U.S. Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del rapporto sportivo con l’allenatore Carmine Gautieri. Dopo la positiva esperienza nel campionato 2019-2020 culminata con la qualificazione ai playoff, il tecnico napoletano classe 1970 ha sottoscritto con i colori rossoalabardati un contratto di durata biennale con scadenza fissata al 30 giugno 2022, rinnovo automatico in caso di promozione in Serie B e clausola a favore della società per ciò che concerne la stagione 2021-2022. Con reciproca soddisfazione delle parti, il progetto tecnico alabardato riparte nel segno della continuità in vista del campionato al via il prossimo 27 settembre. Da tutta la nostra famiglia buon lavoro, Mister!”

