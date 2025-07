Ora è ufficiale: Tribuzzi è un nuovo giocatore del Vicenza. Arriva in prestito dall’Avellino

23/07/2025 | 12:57:05

Tribuzzi è un nuovo calciatore del Vicenza. Dopo quanto vi abbiamo anticipato 2 giorni fa, ecco come lo accoglie la società veneta: Alessio Tribuzzi in biancorosso. Il giocatore è stato acquisito dall’U.S. Avellino 1912, a titolo temporaneo con diritto di opzione

Tribuzzi, esterno di centrocampo classe 1998, nell’ultima stagione è sceso in campo in 18 occasioni con la maglia dell’Avellino, con cui ha conquistato la promozione in Serie B In precedenza, ha vestito le maglie di Crotone e Latina, oltre a quella del Frosinone, in Serie B. Benvenuto Alessio

Foto: insta vicenza