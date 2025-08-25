Ufficiale: Tressoldi lascia il Sassuolo e passa all’Atletico Mineiro

25/08/2025 | 17:28:27

Nuova avventura per Ruan Tressoldi, che lascia il Sassuolo e passa in Brasile: “Il Clube Atlético Mineiro comunica di aver raggiunto un accordo per l’ingaggio del difensore Ruan Tressoldi, che andrà a rinforzare la rosa bianconera per il prosieguo della stagione nelle competizioni Brasileirão e Copa Sudamericana. “Il Galo ha definito il trasferimento in prestito del giocatore per 12 mesi dal Sassuolo, con opzione di riscatto” si legge nel comunicato del club neroverde.

FOTO: Sito Sassuolo