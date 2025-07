Ufficiale: Trento, dall’Atalanta arriva Capone

31/07/2025 | 14:00:45

A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Atalanta Bergamasca Calcio i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Christian Capone che ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2027.

Nato a Vigevano (Pavia) il 28 aprile 1999, Capone si forma nel settore giovanile dell’Atalanta Bergamasca Calcio, vestendo la maglia nerazzurra dal 2010 al 2017 e completando la trafila fino alla Primavera. Nella stagione 2016-2017, con la maglia dell’U19 ha totalizzato 29 presenze, 19 reti e 1 assist, esordendo anche in Prima Squadra il 30 novembre 2016 nella gara di Coppa Italia vinta dalla Dea per 3-0 contro il Pescara.

Nella stagione successiva si trasferisce in prestito al Pescara in Serie B, dove mette a referto 24 presenze, 6 gol e 3 assist. Rientrato a Bergamo, torna nuovamente in Abruzzo ma un infortunio condiziona la sua stagione, scendendo in campo solo in 12 occasioni.

Foto: logo Trento