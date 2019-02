Ufficiale, Tremoulinas lascia il calcio giocato: “Ci ho provato, ma dopo tre operazioni al ginocchio…”

Benoit Tremoulinas lascia ufficialmente il calcio giocato. L’ex terzino sinistro di Bordeaux e Dinamo Kiev, svincolatosi dal Siviglia nell’estate del 2017 dopo l’ennesimo infortunio, ha deciso di dire basta col campo. Queste le sue dichiarazioni: “Ho provato a dare tutto per rientrare, mi sono anche allenato con il Bordeaux in questi mesi, ma dopo tre operazioni al ginocchio in due anni e mezzo, le mie condizioni fisiche non mi consentono di proseguire”.

Foto: insidespanishfootball