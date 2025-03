Ufficiale: Trapani, torna Kragl

Il Trapani comunica il ritorno in maglia granata di Oliver Kragl. L’attaccante, arrivato a Trapani nell’estate del 2023, ha collezionato in maglia granata 39 presenze, 18 reti e 10 assist tra campionato, Coppa Italia e Poule Scudetto. Kragl torna a Trapani da svincolato e domani mattina sosterrà la prima seduta di allenamento con i compagni.

Bentornato, Oliver!.

Fanno poi seguito, sempre ai canali ufficiali della società di patron Valerio Antonini, le prime parole del giocatore tedesco: “Sono molto felice del mio ritorno a Trapani. Sono molto legato a questa città e a questa gente e non potevo non accettare la proposta del Presidente Antonini. Sono qui per mettere tutta la mia esperienza a disposizione della squadra. Vi aspetto tutti allo stadio. Forza, Trapani!”.

Foto: sito Trapani