Ufficiale: Trapani, preso Di Noia dalla Virtus Entella

01/07/2025 | 18:05:04

La società FC Trapani 1905 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Virtus Entella il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Di Noia. Centrocampista centrale, Di Noia è nato il 3 luglio 1994 a Bari. Cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città natale, negli anni successivi si divide in prestito tra Lega Pro e Serie B. Nel corso della sua carriera – tra serie B e serie C – ha indossato, tra le altre, le maglie di Ternana, Cesena e Carpi, Perugia e Foggia. Con quest’ultima in due stagioni colleziona 66 presenze e 4 gol. A giugno 2024 si trasferisce alla Virtus Entella. Con 34 presenze e 5 reti – tra campionato e Coppa Serie C- contribuisce alla promozione del club biancoceleste in Serie B e conquista anche la Supercoppa Serie C.

Foto: logo Trapani