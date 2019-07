Ufficiale: Trapani, ecco Luperini. Contratto fino al 2021

Tramite un comunicato sui canali ufficiali, il Trapani ha ufficializzato l’ingaggio di Gregorio Luperini. Questa la nota del club siciliano: “Il Trapani Calcio comunica l’ingaggio di Gregorio Luperini, che ha sottoscritto con la Società granata un contratto biennale. Pisano, classe 1994, centrocampista, Luperini cresce nel settore giovanile toscano per approdare alla Sampdoria. L’esordio tra i professionisti nel Pontedera, in cui milita per due stagioni in C (2013/14 e 2014/15). Poi il passaggio alla Juventus che lo cede in prestito alla Pro Vercelli (due presenze in Serie B) e il ritorno, sempre in prestito, al Pontedera. Per tre stagioni (2016/17, 2017/18, 2018/19) milita nella Pistoiese in Serie C, totalizzando in tutto 95 presenze e realizzando 16 gol”.

Foto Sito Ufficiale Trapani