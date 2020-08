Con un comunicato ufficiale il Trapani ha reso noto che Daniele Di Donato sarà il nuovo allenatore dei granata. Di Donato ha allenato l’Arezzo nell’ultima stagione, mentre in quella precedente ha ottenuto una storica promozione in Serie C con l’Arzignano. Contestualmente, il club siciliano ha reso noto di aver affidato a Sandro Porchia il ruolo di direttore sportivo.