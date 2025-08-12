Ufficiale: Trapani, dalla Reggiana arriva Sposito. Risoluzione consensuale con Liotti

12/08/2025 | 16:23:26

Trapani Calcio comunica l’arrivo in maglia granata del calciatore Alex Sposito. Portiere, classe 2001, è cresciuto nelle giovanili dell’Empoli. Ha collezionato più di 70 gare in Serie D con Campobasso e Taranto e oltre 40 presenze in Serie C con Pontedera, San Giuliano City e Olbia. Sposito arriva a Trapani a titolo definito dall’AC Reggiana 1919. Benvenuto in granata, Alex!

Contestualmente la società rende noto di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del difensore Daniele Liotti a cui va un affettuoso in bocca lupo per la nuova avventura”.

Foto: logo Trapani