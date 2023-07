Ufficiale: Traoré è un nuovo calciatore dello Sheffield United

Nuovo acquisto per lo Sheffield United, che ha ufficializzato l’arrivo di Benie Traoré, attaccante 20enne. Arriva dall’Hacken, società svedese. Ecco il comunicato ufficiale:

“I Blades hanno rafforzato l’attacco in vista dell’imminente campagna di Premier League con la firma di una prospettiva internazionale molto ambita e in crescita.

Bénie Traoré 20 anni, si è unito al club con un contratto quadriennale con lo United pagando ai campioni svedesi della massima serie, BK Häcken, una quota non rivelata per i suoi servizi.

Il capo dei Blades, Paul Heckingbottom, è lieto di aver aggiunto potenza di fuoco ai ranghi, commentando: “Bénie è un giovane giocatore entusiasmante che lavora molto duramente e usa il suo ritmo per premere fuori possesso, oltre a usarlo come una minaccia giocando sull’ultimo uomo .

“Vediamo Bénie come qualcuno che ha le qualità e la capacità di giocare ai massimi livelli”.

Dopo aver trascorso due anni giocando per l’ASEC Mimosas nella sua terra natale, la Costa d’Avorio, Traoré è passato al BK Häcken nel gennaio 2021 e ha esordito in prima squadra il mese successivo, segnando il suo primo gol poco dopo.

Durante la stagione 2021/22 dell’Allsvenskan svedese, Traoré ha collezionato 28 presenze in tutte le competizioni, inclusa quella contro l’Aberdeen in Europa Conference League, segnando tre gol.

Traoré ha firmato un nuovo contratto con i vincitori dell’Allsvenskan 2022 lo scorso settembre, essendo tornato in piena forma dopo un periodo in disparte e nel marzo 2023 l’attaccante ha vinto la sua prima presenza in nazionale con la Costa d’Avorio a livello di Under 23.

Nelle prime settimane dell’Allsvenskan 2023/24, Traoré è stato in ottima forma, segnando 12 gol in 14 presenze, inclusa una tripletta nel primo tempo contro l’Hammarby ad aprile.

Traoré diventa il terzo acquisto estivo dello United, dopo il nazionale tunisino Anis Slimane e il terzino esterno francese U21 Yasser Larouci”.

