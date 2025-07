Ufficiale: Trafford torna al Manchester City

29/07/2025 | 21:00:23

Nuova avventura al Manchester City per James Trafford, il portiere torna da Guardiola dopo i due anni trascorsi al Burnley. Le prime parole dell’estremo difensore ai canali ufficiali del club: “Tornare al City è un momento speciale, per me e per la mia famiglia. Ho sempre sognato di poter tornare un giorno. Questa è casa mia, un club unico con persone fantastiche”.

FOTO: X City