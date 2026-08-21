Ufficiale: Toure è un nuovo giocatore del Monza

21/08/2026 | 11:44:07

Idrissa Touré lascia il Pisa dopo 5 stagioni e firma con il Monza in Serie A.

Il comunicato dei brianzoli: “Idrissa Touré è un nuovo calciatore del Monza. Il centrocampista, proveniente dal Pisa, ha firmato un contratto con i biancorossi fino al 30 giugno 2028.

Nato a Berlino il 29 aprile 1998, nel 2015 approda al Lipsia, con cui esordisce tra i professionisti il 13 marzo 2016 nella gara di Bundesliga contro il Monaco 1860.

Dopo le esperienze con le seconde squadre di Schalke 04 e Werder Brema, nell’estate 2018 viene acquistato dalla Juventus.

Con i bianconeri viene impiegato nella formazione Under 23, dove colleziona 70 presenze e 4 reti e vince una Coppa Italia di Serie C.

Lascia i bianconeri dopo due stagioni per trasferirsi in prestito al Vitesse, con cui gioca 20 gare nel campionato olandese.

Nell’estate 2021 torna in Italia per cominciare la sua avventura col Pisa.

Con i toscani centra nel 2024-25 una Promozione in Serie A attesa dal Club 34 anni.

Alla sua prima stagione nella massima serie gioca 32 gare segnando una rete e conferma tutte le sue qualità di centrocampista in grado di agire con fisicità e qualità sia in mezzo che sulla fascia.

Di origini guineane, ma di passaporto tedesco, vanta 12 presenze con le nazionali giovanili della Germania.

Il Monza lo aspetta ora per una nuova avventura in Serie A.

Benvenuto Idrissa!”

Foto: Sito Monza