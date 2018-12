Ufficiale: Tottenham, Walker-Peters blindato fino al 2023

Il Tottenham, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, ha annunciato di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo di Kyle Walker-Peters. Il laterale difensivo destro, classe 1997, è stato blindato dagli Spurs con un nuovo contratto valido fino al 2023. A seguire il tweet del club londinese pubblicato nelle scorse ore:

✍️ We are delighted to announce that @KyleLPeters has signed a new contract with the Club, which will run until 2023.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 10, 2018