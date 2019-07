Ufficiale: Tottenham, preso Clarke dal Leeds. Resterà in prestito in Championship

Con un comunicato ufficiale, il Tottenham ha comunicato l’ingaggio di Jack Clarke dal Leeds, dove resterà per un altro anno. Questo il comunicato: “Siamo lieti di annunciare l’ingaggio di Jack Clarke dal Leeds United. Ha acconsentito a firmare un contratto con il Club fino al 2023 e tornerà in prestito in Championship per la stagione 2019/2020”.

Foto Leeds Live