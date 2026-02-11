Ufficiale: Tottenham, esonerato Frank

11/02/2026 | 11:47:47

Come avevamo riportato, era imminente l’esonero di Thomas Frank del Tottenham. L’annuncio è stato ufficializzato dagli Spurs pochi minuti fa.

Questa la nota: “Il Tottenham Hotspurs ha preso la decisione di cambiare la guida tecnica della squadra maschile e Thomas Frank lascerà oggi il suo incarico. Thomas era stato nominato a giugno 2025 e abbiamo sempre voluto dargli il tempo e il supporto necessari per costruire insieme un progetto per il futuro. Tuttavia, i risultati e le prestazioni hanno portato il Consiglio a concludere che, a questo punto della stagione, è necessario un cambio. Durante il suo periodo al Club, Thomas si è sempre comportato con impegno costante, dando tutto per far progredire il Tottenham. Vogliamo ringraziarlo per il contributo dato e augurargli ogni successo per il futuro”.

Foto: Instagram Brentford