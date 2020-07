Ufficiale: Tottenham, blindato Tanganga. Per il difensore contratto quinquennale

Dopo aver agguantato la qualificazione alla prossima Europa League, il Tottenham è subito tornato al lavoro per prepararsi in vista della prossima stagione. Gli Spurs, attraverso una nota sul sito, ha ufficializzato il rinnovo di contratto fino al giugno del 2025 di Japhet Tanganga, difensore classe 1999 che si è messo in luce in questa stagione alla corte di José Mourinho.

“Siamo lieti di annunciare che Japhet Tanganga ha firmato un nuovo contratto con il Club che durerà fino al 2025”.

✍️ We are delighted to announce that @JTanganga99 has signed a new contract with the Club which will run until 2025.#THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 27, 2020