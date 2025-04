Ufficiale: Tottenham, Bergvall ha rinnovato fino al 2031

29/04/2025 | 21:15:16

Lucas Bergvall e il Tottenham andranno avanti insieme: il centrocampista ha rinnovato fino al 2031. Di seguito la nota: “Siamo lieti di annunciare che Lucas Bergvall ha firmato un nuovo contratto con il Club, valido fino al 2031. Dopo aver raggiunto un accordo con il Club nel febbraio 2024, Lucas si è unito a noi più tardi quello stesso anno, il 1° luglio, proveniente dalla squadra svedese dell’Allsvenskan, il Djurgarden.

La sua eccellente stagione d’esordio lo ha visto collezionare un totale di 45 presenze in tutte le competizioni fino ad oggi, con il debutto avvenuto contro il Leicester City nella gara d’apertura della stagione 2024/25. Ha segnato il suo primo gol con il Club nella vittoria per 1-0 contro il Liverpool nella semifinale di andata della Carabao Cup, nel gennaio 2025, e vanta quattro assist in incontri di Premier League e UEFA Europa League.

Dopo aver rappresentato la Svezia a livello Under-21, Under-19 e Under-17, Lucas ha fatto il suo debutto con la nazionale maggiore nel gennaio 2024, contro l’Estonia, collezionando finora quattro presenze con la maglia del suo Paese”,

Foto: Instagram Tottenham