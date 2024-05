Ufficiale: Tottenham, Austin ha rinnovato fino al 2029

Brandon Austin ha rinnovato con il Tottenham fino al 2029. Un bel traguardo per il ragazzo che prosegue la sua avventura nel club dove è cresciuto e si è formato fino a diventare il secondo di Guglielmo Vicario. Nelle ultime 18 sfide di Premier League infatti, Austin ha ricoperto il ruolo di dodicesimo e nelle prossime stagioni continuerà in questo ruolo. Questo il comunicato diramato dal club: “Siamo lieti di annunciare che Brandon Austin ha firmato un nuovo contratto con il Club, che durerà fino al 2029. Il portiere natio di Brandon, che ora ha 25 anni, è cresciuto attraverso il nostro sistema Academy prima di diventare un elemento della prima squadra. Nominato come sostituto nelle ultime 14 partite della stagione appena conclusa, è stato in panchina per un totale di 18 volte in Premier League la scorsa stagione. Avendo precedentemente trascorso del tempo in prestito alla squadra danese del Viborg FF e all’Orlando City nella MLS, l’azione più recente di Brandon è arrivata come portiere titolare nella nostra partita di fine stagione contro il Newcastle United a Melbourne, in Australia”.

Foto: Instagram Tottenham