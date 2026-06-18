Ufficiale: Tottenham, arriva van Hecke dal Brighton

18/06/2026 | 22:41:16

Il Tottenham ha ufficializzato l’acquisto di Jan Paul van Hecke dal Brighton.

Le sue parole: “È un grande onore diventare un giocatore degli Spurs, un sogno che si avvera. Ho già un forte legame con l’allenatore e Micky van de Ven mi ha parlato benissimo del club. Non vedo l’ora di scendere in campo davanti ai nostri tifosi indossando questa maglia”.

Queste le parole di De Zerbi: “Lo conosco benissimo. È un difensore centrale forte, intelligente, coraggioso nel possesso palla e di grande personalità; qualità fondamentali per il mio gioco. Ha una grande fame di migliorare ogni giorno”.

Foto: X Tottenham