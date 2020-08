Colpo in entrata per il Tottenham: gli spurs hanno ufficializzato Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista danese classe 1995 prelevato dal Southampton, dove in quattro anni ha collezionato 87 presenze e 4 reti. Prima dell’esperienza in Premier, Hojbjerg ha vestito le maglie di Schalke o4, Augusta e soprattutto Bayern Monaco.

Fonte: twitter ufficiale Tottenham