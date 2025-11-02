Ufficiale: Torres, esonerato il tecnico Michele Pazienza

02/11/2025 | 18:57:41

La Torres ha annunciato l’esonero del tecnico Michele Pazienza.

Questo il comunicato ufficiale:

“La Torres comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il tecnico Michele Pazienza. Non faranno più parte dello staff del Club anche il vice allenatore Antonio La Porta ed il preparatore atletico Leandro Zoila.

La società rossoblù ringrazia l’allenatore pugliese, e tutto il suo staff, per l’impegno profuso nel corso della sua permanenza in rossoblù e gli augura il meglio per il prosieguo di carriera.

La squadra verrà affidata temporaneamente a Marco Sanna”.

Foto: X Torres