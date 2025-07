Ufficiale: Torres, dal Bologna arriva in prestito Riccardo Stivanello

23/07/2025 | 17:42:09

La Sassari Torres comunica l’acquisizione a titolo temporaneo di Riccardo Stivanello dal Bologna. Centrale difensivo classe 2004, nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia della Juventus Under 23 (in prestito dal Bologna).

Prodotto del settore giovanile del capoluogo emiliano, vanta diverse presenze tra Serie C, Primavera 1 e Nazionale Italiana Under 18 e 19.

Foto: logo Torres