Ufficiale: Törnqvist nuovo portiere del Monza

31/08/2026 | 22:25:08

Nuovo portiere per il Monza che ingaggia il giovane Noel Törnqvist dal Como.

La nota: “Noel Törnqvist è un nuovo calciatore del Monza. Il portiere svedese arriva dal Como a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027. Nato ad Halmstad l’1 febbraio 2002, nel 2020 approda al Mjällby AIF con cui esordisce in Coppa di Svezia il 30 settembre 2020. Dopo un’esperienza in prestito al AFC Eskilstuna, torna al Mjällby AIF e debutta nella massima serie svedese il 6 novembre 2022. Nel 2023 diventa titolare del Club con cui gioca 27 gare in campionato. Nell’estate 2025 viene acquistato dal Como che lo lascia in prestito fino alla fine della stagione svedese e il 20 ottobre 2025 il portiere vive da protagonista la favola del Mjällby AIF, che conquista il suo primo storico scudetto. Lascia il Mjällby AIF nel gennaio 2026 dopo aver collezionato complessivamente 95 presenze per approdare in Italia e cominciare la sua avventura al Como, che chiude la stagione con il quarto posto in Serie A e la prima qualificazione alla Champions League del Club. Portiere reattivo e completo, Törnqvist si veste ora di biancorosso per una nuova emozionante sfida. Benvenuto Noel!”.

Foto: X Monza