Ufficiale: Tornqvist è un nuovo giocatore del Como. Il portiere resterà in prestito fino a gennaio al Mjallby

31/08/2025 | 12:52:58

Il Como ha raggiunto un accordo per l’acquisto del portiere svedese Noel Törnqvist, 23 anni, dal Mjällby AIF, squadra dell’Allsvenskan. Contestualmente, Törnqvist viene ceduto in prestito allo stesso Mjällby, facendo sì che il giocatore rimarrà in Svezia fino a gennaio del 2026. Nato nel 2002, Törnqvist si è affermato come uno dei giovani portieri più promettenti della Svezia. Nelle ultime tre stagioni è stato titolare del Mjällby, collezionando più di 80 presenze e contribuendo agli obiettivi del club, che attualmente è in testa alla classifica del campionato svedese. Esprimendo il suo entusiasmo per il trasferimento, Törnqvist ha dichiarato: “Giocare in Serie A è stato il sogno di una vita, sono al settimo cielo. Ho parlato con l’allenatore Cesc Fàbregas, che mi ha spiegato lo stile di gioco del Como. Ho anche visto molte partite della squadra e sono molto felice di entrare a far parte di questo club”. L’allenatore del Como Cesc Fàbregas ha commentato: “Noel ha una grande presenza in porta ed è molto a suo agio con la palla tra i piedi. Siamo molto contenti di sapere che in futuro entrerà a far parte del Como”.

foto sito como